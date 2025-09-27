Мераб Двалишвили: «С радостью выступлю на турнире в Белом доме. Даже если это будет первый бой предварительного карда»
«Я бы с радостью выступил на турнире в Белом доме. Даже если это будет самый первый бой предварительного карда. Я буду счастлив. Для меня это не проблема, потому что я понимаю, что там же хотят подраться Илия Топурия, Конор Макгрегор и Джон Джонс», – сказал чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили.
Ранее стало известно, что турнир UFC состоится на Южной лужайке Белого дома в июне 2026 года. Церемония взвешивания пройдет на фоне Мемориала Аврааму Линкольну.
Двалишвили следующую титульную защиту проведет ночь с 4 на 5 октября. Бой против Кори Сэндхагена пройдет в соглавном событии турнира UFC 320.
