1

Кори Сэндхаген: «Мераб, у тебя было хорошее время, но сейчас настало мое»

Кори Сэндхаген обратился к Мерабу Двалишвили накануне титульного боя.

«Мераб, у тебя было хорошее время, но сейчас настало мое», – сказал боец UFC Кори Сэндхаген.

Двалишвили не проигрывает в UFC с 2018-го и идет на серии из 13 побед.

Напомним, Двалишвили подерется с Сэндхагеном в ночь с 4 на 5 октября в соглавном событии UFC 320 в Лас-Вегасе.

UFC 320: Анкалаев против Перейры, Двалишвили подерется с Сэндхагеном и другие бои

Кори Сэндхаген: «Мераб побеждает, выматывая соперников либо в борьбе. Со мной такое никогда не проходило»

