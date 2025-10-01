Кори Сэндхаген: «Мераб, у тебя было хорошее время, но сейчас настало мое»

Кори Сэндхаген обратился к Мерабу Двалишвили накануне титульного боя.

«Мераб, у тебя было хорошее время, но сейчас настало мое», – сказал боец UFC Кори Сэндхаген .

Двалишвили не проигрывает в UFC с 2018-го и идет на серии из 13 побед.

Напомним, Двалишвили подерется с Сэндхагеном в ночь с 4 на 5 октября в соглавном событии UFC 320 в Лас-Вегасе.

