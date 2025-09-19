  • Спортс
Тренер Двалишвили: «Мераб может стать Жоржем Сен-Пьером своего поколения. Не представляю, где его предел»

Тренер Мераба Двалишвили считает, что боец может повторить успех Жоржа Сен-Пьера.

«Мераб – доминирующий чемпион, но у него все еще есть пространство для прогресса. Каждую неделю, каждый лагерь он становится все лучше и лучше. Честно говоря, я сам этому удивляюсь. Просто не представляю, где его предел. Мне кажется, он вполне может выдать такую серию, которая побьет множество рекордов.

Над этим мы сейчас и работаем. Даже не думаем о переходе в другой вес – концентрируемся на следующих соперниках, на сохранении пояса. Мне кажется, что Мераб может стать Жоржем Сен-Пьером своего поколения. Он на это способен», – сказал тренер Джон Вуд.

В ночь с 4 на 5 октября Двалишвили проведет титульную защиту против Кори Сэндхагена. Бой пройдет в соглавном событии турнира UFC 320.

Осень – лучшее время, чтобы стать любителем ММА. Каждый найдет что-то для себя

Мераб Двалишвили: «Надеюсь, что Баутиста надерет Умару задницу. Хочу дать титульный шанс именно ему»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: ютуб-канал Inside Fighting
