Асланбек Бадаев: «Мужских качеств у Абдель-Азиза мало. Для него нет ничего святого»

Асланбек Бадаев раскритиковал менеджера Али Абдель-Азиза.

«Уникальный человек. Впечатление, что с ним всегда разговор ни о чем. Пустые разговоры. У нас таких людей называют воздухом. Даже похуже. Показываешь ему очевидные вещи, и он начинает увиливать. Не зря его дельфином называют. У него есть способность увиливать.

Мужских качеств у этого товарища мало. Я не встречал ни одного бойца, который про него сказал что-то хорошее. Все люди, называющего его братом в социальных сетях, ничего хорошего не сказали о нем в приватной беседе.

Нет человека, не столкнувшегося с его кознями. Его репутация сомнительна. У человека нет ничего святого. Я его напрямую спрашиваю: «Ты нас за дураков держишь?» Он: «Не втягивай меня», – сказал вице-президент ACA Асланбек Бадаев.

Али Абдель-Азиз – менеджер многих бойцов ММА, включая Ислама Махачева и Магомеда Анкалаева. Один из его клиентов – Пуйя Рахмани – ранее присоединился к ростеру PFL, несмотря на действующее соглашение с ACA.

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Metaratings
