Абдель-Азиз ответил Яну: «Не надо давить на Умара из-за фамилии. Хабиб не выходит за него в клетку»
Али Абдель-Азиз ответил на слова Петра Яна про Умара Нурмагомедова.
Ранее Петр Ян заявил, что Умара Нурмагомедова незаслуженно продвигают в рейтинге: «А мне нужно своим трудом себе прокладывать дорогу. Ни братья, ни сестры – никто мне не дал ничего».
«Умар проиграл Мерабу по раундам 2-3, хотя многие говорили, что он победил чемпиона. Умар и Усман – чемпионы. Не надо давить на них из-за фамилии. Хабиб не выходит за них в клетку – они дерутся сами», – сказал менеджер Али Абдель-Азиз.
Умар – о словах Яна: «Не согласен, что меня пропихивают. Двалишвили разнес Петра – а со мной провел конкурентный бой»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Submission Radio
