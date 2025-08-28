Абдель-Азиз ответил Яну: «Не надо давить на Умара из-за фамилии. Хабиб не выходит за него в клетку»

Али Абдель-Азиз ответил на слова Петра Яна про Умара Нурмагомедова.

Ранее Петр Ян заявил , что Умара Нурмагомедова незаслуженно продвигают в рейтинге: «А мне нужно своим трудом себе прокладывать дорогу. Ни братья, ни сестры – никто мне не дал ничего».

«Умар проиграл Мерабу по раундам 2-3, хотя многие говорили, что он победил чемпиона. Умар и Усман – чемпионы. Не надо давить на них из-за фамилии. Хабиб не выходит за них в клетку – они дерутся сами», – сказал менеджер Али Абдель-Азиз .

