2

Асланбек Бадаев: «В ACA нет запрета на бои между чеченцами. Они сами отказываются драться»

Асланбек Бадаев объяснил, почему в ACA чеченцы не дерутся с чеченцами.

– Есть наблюдение, что в АСА чеченцы не дерутся с чеченцами, я сходу смог вспомнить только два боя: Ушуков – Вагаев и Дакаев – Бибулатов [после этого поединка Магомед Бибулатов завершил карьеру и возглавил лигу].

– Мы недавно разговаривали об этом с матчмейкерами и поругали их: «Почему вы не делаете такие бои? У нас же нет на это запрета. Тем более в Грозном». Например, есть 10 чеченцев без соперников – это пять пар. И кард становится компактнее, и мы экономим на условных бразильцах, которым нужно платить гонорар и покупать дорогие авиабилеты. Нам говорят: «Ну, они отказываются, не хотят».

Позиция лиги: если отказываются, снимайте обоих с турнира. Бойцы думают, что довольно легко составить кард, что всегда можно найти соперника, но это не так просто, так что мы к этому [все будут драться со всеми без возможности отказаться] придем, это неизбежно, – сказал вице-президент ACA Асланбек Бадаев в интервью Вадиму Тихомирову.

«99,9% нашего бюджета – это фонд Ахмата-Хаджи Кадырова». Как живет главная ММА-лига России

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Спортс″
logoАсланбек Бадаев
logoACA
logoMMA
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Асланбек Бадаев: «Бюджет ACA – на 99% или даже 99,9% из фонда Ахмата Кадырова. У нас есть карт-бланш и поддержка»
4сегодня, 08:20
Бадаев – о поясе Чимаева: «Можно ли его считать российским? 100%. Мы должны гордиться им»
717 августа, 10:16
Президент ACA Бибулатов: «Ведем переговоры с Вартаняном о поединке с Абдулвахабовым»
113 июля, 12:42
Главные новости
Волкановски – о бое Маддалены и Махачева: «Джек – зверь в стойке. У него есть шансы на финиш»
57 минут назад
Мераб Двалишвили: «С радостью выступлю на турнире в Белом доме. Даже если это будет первый бой предварительного карда»
1сегодня, 09:10
Асланбек Бадаев: «Бюджет ACA – на 99% или даже 99,9% из фонда Ахмата Кадырова. У нас есть карт-бланш и поддержка»
4сегодня, 08:20
Взвешивание перед UFC Fight Night 260: Ульберг легче Рейеса, Эрслан тяжелее Крута
сегодня, 07:45
UFC Fight Night 260: Карлос Ульберг – Доминик Рейес и другие бои
4сегодня, 07:00
PFL Europe 3: Амин Аюб нокаутировал Кевени Лопеса и другие бои
вчера, 19:25
Магомед Анкалаев: «Не знаю, ценят меня в UFC или нет. Мне главное оставаться собой»
11вчера, 18:45
Лерон Мерфи: «Волкановски не отказывался от боя со мной. Он просто не знает дату»
вчера, 17:55
Джо Роган: «Дю Плесси и жизни не хватит, чтобы закрыть пропасть в классе с Чимаевым»
6вчера, 16:40
Волкановски – о следующем сопернике: «Думал, что подерусь с Мерфи, но появились некоторые препятствия»
1вчера, 15:30
Ко всем новостям
Последние новости
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
1824 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30