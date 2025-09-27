Асланбек Бадаев: «В ACA нет запрета на бои между чеченцами. Они сами отказываются драться»

Асланбек Бадаев объяснил, почему в ACA чеченцы не дерутся с чеченцами.

– Есть наблюдение, что в АСА чеченцы не дерутся с чеченцами, я сходу смог вспомнить только два боя: Ушуков – Вагаев и Дакаев – Бибулатов [после этого поединка Магомед Бибулатов завершил карьеру и возглавил лигу].

– Мы недавно разговаривали об этом с матчмейкерами и поругали их: «Почему вы не делаете такие бои? У нас же нет на это запрета. Тем более в Грозном». Например, есть 10 чеченцев без соперников – это пять пар. И кард становится компактнее, и мы экономим на условных бразильцах, которым нужно платить гонорар и покупать дорогие авиабилеты. Нам говорят: «Ну, они отказываются, не хотят».

Позиция лиги: если отказываются, снимайте обоих с турнира. Бойцы думают, что довольно легко составить кард, что всегда можно найти соперника, но это не так просто, так что мы к этому [все будут драться со всеми без возможности отказаться] придем, это неизбежно, – сказал вице-президент ACA Асланбек Бадаев в интервью Вадиму Тихомирову.

«99,9% нашего бюджета – это фонд Ахмата-Хаджи Кадырова». Как живет главная ММА-лига России