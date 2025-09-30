Анкалаев выложил фото с Абдель-Азизом: «Короли твиттера»
Магомед Анкалаев опубликовал фото с Али Абдель-Азизом.
«Короли твиттера», – подписал фото чемпион UFC Магомед Анкалаев.
Титульный поединок между Анкалаевым и Алексом Перейрой пройдет в главном событии UFC 320. Турнир состоится в ночь на 5 октября в Лас-Вегасе.
Магомед Анкалаев: «Думаю, что отключу Перейру в реванше. Он уже старый, на закате. Выходит, чтобы заработать»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: твиттер Магомеда Анкалаева
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости