Анкалаев выложил фото с Абдель-Азизом: «Короли твиттера»

Магомед Анкалаев опубликовал фото с Али Абдель-Азизом.

«Короли твиттера», – подписал фото чемпион UFC Магомед Анкалаев.

Титульный поединок между Анкалаевым и Алексом Перейрой пройдет в главном событии UFC 320. Турнир состоится в ночь на 5 октября в Лас-Вегасе.

Магомед Анкалаев: «Думаю, что отключу Перейру в реванше. Он уже старый, на закате. Выходит, чтобы заработать»