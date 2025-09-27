Асланбек Бадаев: «Бюджет ACA – на 99% или даже 99,9% из фонда Ахмата Кадырова. У нас есть карт-бланш и поддержка»

Асланбек Бадаев рассказал о бюджете ACA.

– Правильно думать, что сегодня бюджет лиги – на 90% или 95% из фонда им. Ахмата Кадырова?

– Думаю, 99% или даже 99,9%. Есть продажи билетов, спонсоры. Появляются и уходят, букмекеры, энергетики. Но это мизер. Наш главный спонсор – фонд Ахмат-Хаджи Кадырова. Если кто-то из спонсоров хочет зайти, мы не против. На турнире в Казахстане с нами сотрудничал канал «Спорт Плюс Казахстан».

Какая-то сумма пришла оттуда. Но это даже не гонорар одного высокооплачиваемого бойца. Мы стараемся что-то из вложенного вернуть, трудимся в этом направлении.

– Был хоть один бой, который попросил организовать лично глава республики?

– На моей памяти – нет. По крайней мере, я об этом не знаю. Но, конечно, пожелания исходили. Например, спрашивали, почему не проводим турниры дома, в Грозном… У нас есть карт-бланш и поддержка. Нам дают возможности. Позволяют работать в одном направлении уже 10-11 лет. Но смотрят, какой результат мы показываем, – сказал вице-президент ACA Асланбек Бадаев .

