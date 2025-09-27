  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Асланбек Бадаев: «Бюджет ACA – на 99% или даже 99,9% из фонда Ахмата Кадырова. У нас есть карт-бланш и поддержка»
2

Асланбек Бадаев: «Бюджет ACA – на 99% или даже 99,9% из фонда Ахмата Кадырова. У нас есть карт-бланш и поддержка»

Асланбек Бадаев рассказал о бюджете ACA.

– Правильно думать, что сегодня бюджет лиги – на 90% или 95% из фонда им. Ахмата Кадырова?

– Думаю, 99% или даже 99,9%. Есть продажи билетов, спонсоры. Появляются и уходят, букмекеры, энергетики. Но это мизер. Наш главный спонсор – фонд Ахмат-Хаджи Кадырова. Если кто-то из спонсоров хочет зайти, мы не против. На турнире в Казахстане с нами сотрудничал канал «Спорт Плюс Казахстан».

Какая-то сумма пришла оттуда. Но это даже не гонорар одного высокооплачиваемого бойца. Мы стараемся что-то из вложенного вернуть, трудимся в этом направлении.

– Был хоть один бой, который попросил организовать лично глава республики?

– На моей памяти – нет. По крайней мере, я об этом не знаю. Но, конечно, пожелания исходили. Например, спрашивали, почему не проводим турниры дома, в Грозном… У нас есть карт-бланш и поддержка. Нам дают возможности. Позволяют работать в одном направлении уже 10-11 лет. Но смотрят, какой результат мы показываем, – сказал вице-президент ACA Асланбек Бадаев.

«99,9% нашего бюджета – это фонд Ахмата-Хаджи Кадырова». Как живет главная ММА-лига России

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Спортс″
logoАсланбек Бадаев
logoMMA
logoACA
logoРамзан Кадыров
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Рамзан Кадыров встретил Хамзата Чимаева в аэропорту Грозного и подарил ему Maybach
4020 августа, 14:49
Чимаев – о мотивации: «Вера в себя, семья и Рамзан Кадыров. Он вернул меня в этот спорт, а я пообещал забрать пояс UFC в Чечню»
1817 августа, 12:11
Бадаев – о поясе Чимаева: «Можно ли его считать российским? 100%. Мы должны гордиться им»
717 августа, 10:16
Главные новости
Взвешивание перед UFC Fight Night 260: Ульберг легче Рейеса, Эрслан тяжелее Крута
сегодня, 07:45
UFC Fight Night 260: Карлос Ульберг – Доминик Рейес и другие бои
2сегодня, 07:00
PFL Europe 3: Амин Аюб нокаутировал Кевени Лопеса и другие бои
вчера, 19:25
Магомед Анкалаев: «Не знаю, ценят меня в UFC или нет. Мне главное оставаться собой»
10вчера, 18:45
Лерон Мерфи: «Волкановски не отказывался от боя со мной. Он просто не знает дату»
вчера, 17:55
Джо Роган: «Дю Плесси и жизни не хватит, чтобы закрыть пропасть в классе с Чимаевым»
6вчера, 16:40
Волкановски – о следующем сопернике: «Думал, что подерусь с Мерфи, но появились некоторые препятствия»
1вчера, 15:30
Шара Буллет: «Мне предлагали бой с Костой, но я отказался. Я боец известный, могу по своему плану двигаться»
8вчера, 14:55
Сехудо – о Раузи: «Она верит, что может снова стать чемпионкой UFC. Я бы не стал списывать ее со счетов»
8вчера, 14:30
Джек Делла Маддалена: «Ожидаю, что уже в первом раунде боя с Махачевым придется бороться»
6вчера, 13:45
Ко всем новостям
Последние новости
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
1824 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30