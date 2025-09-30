Чемпион АСА Гасанов – о бое с Чимаевым: «Это было бы тяжело как для меня, так и для него»

Магомедрасул Гасанов рассказал, как дрался бы с Хамзатом Чимаевым.

«Имавов молодец. Вот этим парнем я впечатлен! Он проделал хорошую работу и выиграл у Борральо, серьезного соперника. Есть ли шансы у Имавова в бою с Чимаевым ? Они оба очень крепкие, но Хамзата будет тяжело победить. Я отдал бы предпочтение Хамзату из-за его борьбы и контроля.

Это был бы тяжелый бой как для меня, так и для него. Наверное, там не обошлось бы только борьбой. Пришлось бы работать по всем этажам, поскольку мы оба хорошо боремся и хорошо защищаемся. Пришлось бы включать максимально широкий арсенал, чтобы попытаться обхитрить соперника. Я бы применял все, что у меня есть. Борьба или стойка? Я бы не делал ставку на что-то одно», - сказал чемпион ACA Магомедрасул Гасанов.

Хамзат Чимаев победил Дрикуса дю Плесси судейским решением на UFC 319 и стал чемпионом в среднем весе.

Гасанов победил техническим нокаутом во втором раунде Дмитрия Арышева в августе на ACA 190.

