1

Чемпион АСА Гасанов – о бое с Чимаевым: «Это было бы тяжело как для меня, так и для него»

Магомедрасул Гасанов рассказал, как дрался бы с Хамзатом Чимаевым.

«Имавов молодец. Вот этим парнем я впечатлен! Он проделал хорошую работу и выиграл у Борральо, серьезного соперника. Есть ли шансы у Имавова в бою с Чимаевым? Они оба очень крепкие, но Хамзата будет тяжело победить. Я отдал бы предпочтение Хамзату из-за его борьбы и контроля.

Это был бы тяжелый бой как для меня, так и для него. Наверное, там не обошлось бы только борьбой. Пришлось бы работать по всем этажам, поскольку мы оба хорошо боремся и хорошо защищаемся. Пришлось бы включать максимально широкий арсенал, чтобы попытаться обхитрить соперника. Я бы применял все, что у меня есть. Борьба или стойка? Я бы не делал ставку на что-то одно», - сказал чемпион ACA Магомедрасул Гасанов.

Хамзат Чимаев победил Дрикуса дю Плесси судейским решением на UFC 319 и стал чемпионом в среднем весе. 

Гасанов победил техническим нокаутом во втором раунде Дмитрия Арышева в августе на ACA 190.

Альбом Макана начинается с цитаты Чимаева и голоса переводчика UFC. Как так?

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Sport24
logoХамзат Чимаев
logoНассурдин Имавов
logoACA
logoUFC
Магомедрасул Гасанов
logoMMA
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Малыхин – о Чимаеве: «Для пацанов из индустрии, понятно, что он наш. Но если брать документацию, то Хамзат не россиянин»
628 сентября, 11:06
Двалишвили – о Чимаеве: «Не хочу драться с Хамзатом. Если кто-то решится на это, то ему придется очень хорошо изучить джиу-джитсу»
528 сентября, 09:44
Малыхин – о де Риддере: «Он на хороших позициях в UFC, но на данный момент Чимаев неуязвим»
28 сентября, 07:35
Главные новости
«Мы ни о чем не можем договориться. Потому что 90 млн, которые он положил на счет, он занял. Бедный». Екатерина Бивол – о встрече с бывшим мужем
7 минут назад
Календарь боев в MMA и боксе в октябре-2025
9527 минут назад
Шон О’Мэлли: «Топурия – величайший боец ​​всех времен. Даже лучше Джонса»
534 минуты назад
Лобов – о снятии с боя: «Случайно стукнулись головами, сразу сечка, кровища пошла. Зубайра, извини, пожалуйста»
12сегодня, 14:16
UFC 320: Анкалаев против Перейры, Двалишвили подерется с Сэндхагеном и другие бои
25сегодня, 14:09
PFL Champions Series 3: реванш Нурмагомедова и Хьюза, Андерсон подерется с Ягшимурадовым, Тухугов – с Лобовым
5сегодня, 14:09
Артем Лобов показал рассечение, из-за которого снялся с боя против Зубайры Тухугова
6сегодня, 13:35Фото
Артем Лобов снялся с боя против Зубайры Тухугова из-за травмы
9сегодня, 12:53
Пол Хьюз: «В PFL лучший легкий дивизион во всех MMA»
3сегодня, 11:57
Том Аспиналл: «Думаю, Анкалаев снова победит Перейру»
1сегодня, 11:39
Ко всем новостям
Последние новости
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
1824 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30