Перейра оставил сообщение Анкалаеву: «Шама»
Алекс Перейра одним словом обратился к Магомеду Анкалаеву.
«Мое тело стало сильнее и я успел лучше подготовиться. Позади очень хороший лагерь.
Какое оставлю сообщение Магомеду? Шама», – сказал экс-чемпион UFC Алекс Перейра.
Напомним, реванш Алекса Перейры и Магомеда Анкалаева возглавит UFC 320, который состоится в ночь с 4 на 5 октября в Лас-Вегасе.
В Марте Анкалаев победил Перейру единогласным решением судей.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал MMAFightingonSBN
