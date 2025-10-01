Перейра оставил сообщение Анкалаеву: «Шама»

Алекс Перейра одним словом обратился к Магомеду Анкалаеву.

«Мое тело стало сильнее и я успел лучше подготовиться. Позади очень хороший лагерь.

Какое оставлю сообщение Магомеду? Шама», – сказал экс-чемпион UFC Алекс Перейра .

Напомним, реванш Алекса Перейры и Магомеда Анкалаева возглавит UFC 320, который состоится в ночь с 4 на 5 октября в Лас-Вегасе.

В Марте Анкалаев победил Перейру единогласным решением судей.

UFC 320: Анкалаев против Перейры, Двалишвили подерется с Сэндхагеном и другие бои

Перейра с детства пахал на шиномонтаже – ради нее бросил школу и привозил туда пояс UFC