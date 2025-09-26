  • Спортс
  • Магомед Анкалаев: «Уже два месяца сам веду социальные сети. Мне помогают Chat GPT и Google Переводчик»
Магомед Анкалаев: «Уже два месяца сам веду социальные сети. Мне помогают Chat GPT и Google Переводчик»

Магомед Анкалаев подтвердил, что сам ведет социальные сети.

«Хочу обратиться ко всем моим поклонникам. Уже два месяца я самостоятельно веду социальные сети. Мне помогают Chat GPT и Google Переводчик. Они лучшие», – написал чемпион UFC в полутяжелом весе Магомед Анкалаев.

Ранее Анкалаев встретился с Алексом Перейрой в тренировочном центре UFC. Бойцы неоднократно конфликтовали между собой в соцсетях.

Титульный поединок между Анкалаевым и Перейрой пройдет в главном событии UFC 320. Турнир состоится в ночь на 5 октября в Лас-Вегасе.

Анкалаев – Перейре: «После боя вернешься в шиномонтажку. Присядь, фальшивка, ты принадлежишь Биг Анку»

Анкалаев – о встрече с Перейрой: «Я перестал уважать Алекса. Он говорит всякую ерунду»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: твиттер Магомеда Анкалаева
