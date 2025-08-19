  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Браун – о бое Чимаева и дю Плесси: «Да, это было скучно. Но такие выступления выдает большая часть чемпионов»
1

Браун – о бое Чимаева и дю Плесси: «Да, это было скучно. Но такие выступления выдает большая часть чемпионов»

Мэтт Браун высказался о поединке Хамзата Чимаева и Дрикуса дю Плесси.

«Да, бой получился скучным. Но давайте будем честны – у Жоржа Сен-Пьера тоже было полно скучных поединков. Мы же не вспоминаем, как скучно он дрался, правда? Мы вспоминаем, насколько он был лучше других бойцов. В этом и есть вся суть игры.

Нельзя ругать Чимаева за то, что он сделал. Джон Джонс тоже проводил скучные бои. Сен-Пьер, Мэтт Хьюз – список можно продолжать. Большинство чемпионов иногда выдают такие выступления, потому что это часть игры.

Невозможно каждый раз выдавать яркие бои и оставаться чемпионом долго. Это плохая стратегия для того, чтобы находиться на вершине продолжительное время. Особенно когда у тебя есть возможность просто переводить соперников в партер», – сказал бывший боец UFC Мэтт Браун.

Титульный поединок между Хамзатом Чимаевым и Дрикусом дю Плесси возглавил турнир UFC 319, который состоялся в ночь на 17 августа. Чимаев победил судейским решением.

Хамзат Чимаев занял четвертую строчку рейтинга P4P после завоевания титула UFC

Чимаев – шестой чемпион UFC из России. Дошел до титула быстрее Хабиба и Махачева

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: MMA Fighting
logoХамзат Чимаев
logoДрикус дю Плесси
logoMMA
logoМэтт Браун
logoUFC
средний вес (MMA)
logoМэтт Хьюз
logoЖорж Сен-Пьер
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Адесанья – о победе Чимаева над дю Плесси: «Думал, что Хамзат устанет, но он даже не сбавил скорость. Дивизион в хороших руках»
19вчера, 13:49
Шон О’Мэлли: «Чимаеву повезло, что я дерусь в легчайшем весе, клянусь Богом...»
9вчера, 07:11
Уиттакер ответил критикам поединка Чимаева и дю Плесси: «Такой уровень контроля в чемпионском бою, 15-минутное распятие – как можно любить спорт и не балдеть от этого?»
42вчера, 06:11
Главные новости
Хамзат Чимаев занял четвертую строчку рейтинга P4P после завоевания титула UFC
3сегодня, 17:40
Уокер хочет получить реванш с Анкалаевым: «Я буду готов, буду на новом уровне»
2сегодня, 16:20
Нганну не общался с PFL по поводу следующего боя: «Есть ощущение, что у них просто нет соперника для меня»
6сегодня, 16:05
Сергей Павлович: «Есть желание, чтобы пути еще раз пересеклись с Волковым и Аспиналлом. Долги надо возвращать»
7сегодня, 15:20
«Пришло время для перемен». Дюбуа расстался с тренером Доном Чарльзом
1сегодня, 14:55
Де Риддер отреагировал на пост Чимаева: «Пришли локацию»
4сегодня, 14:30
Пимблетт раскритиковал поведение Царукяна на UFC 319: «Пытался отнять экранное время у друга, который стал чемпионом»
4сегодня, 12:45
«РДР☠️».Чимаев намекнул, что его следующим соперником станет де Риддер
7сегодня, 12:10
Камару Усман: «Эрнандес способен дать Чимаеву конкурентный бой. Мне очень нравится, что он показывает»
2сегодня, 11:35
Олег Тактаров: «Топурия все очень грамотно делает. У него уровень будущей легенды»
4сегодня, 11:15
Ко всем новостям
Последние новости
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
1824 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября 2024, 09:22
Где смотреть трансляцию UFC 310
25 ноября 2024, 14:14
Где смотреть трансляцию ACA 182 онлайн
125 ноября 2024, 14:04