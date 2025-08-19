Браун – о бое Чимаева и дю Плесси: «Да, это было скучно. Но такие выступления выдает большая часть чемпионов»

Мэтт Браун высказался о поединке Хамзата Чимаева и Дрикуса дю Плесси.

«Да, бой получился скучным. Но давайте будем честны – у Жоржа Сен-Пьера тоже было полно скучных поединков. Мы же не вспоминаем, как скучно он дрался, правда? Мы вспоминаем, насколько он был лучше других бойцов. В этом и есть вся суть игры.

Нельзя ругать Чимаева за то, что он сделал. Джон Джонс тоже проводил скучные бои. Сен-Пьер, Мэтт Хьюз – список можно продолжать. Большинство чемпионов иногда выдают такие выступления, потому что это часть игры.

Невозможно каждый раз выдавать яркие бои и оставаться чемпионом долго. Это плохая стратегия для того, чтобы находиться на вершине продолжительное время. Особенно когда у тебя есть возможность просто переводить соперников в партер», – сказал бывший боец UFC Мэтт Браун .

Титульный поединок между Хамзатом Чимаевым и Дрикусом дю Плесси возглавил турнир UFC 319, который состоялся в ночь на 17 августа. Чимаев победил судейским решением.

Хамзат Чимаев занял четвертую строчку рейтинга P4P после завоевания титула UFC

Чимаев – шестой чемпион UFC из России. Дошел до титула быстрее Хабиба и Махачева