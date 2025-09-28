Двалишвили – о Чимаеве: «Не хочу драться с Хамзатом. Если кто-то решится на это, то ему придется очень хорошо изучить джиу-джитсу»

Мераб Двалишвили признался, что не хотел бы драться с Хамзатом Чимаевым.

«Я не хочу драться с Хамзатом. Если кто-то решится на это, то ему придется очень хорошо изучить джиу-джитсу. Тебе нужно отлично держаться на ногах и сохранять дистанцию. Это будет тяжело. Удачи тому, кто будет сражаться с Чимаевым в следующий раз. Это будет долгая ночь», – сказал чемпион UFC Мераб Двалишвили .

Напомним, Двалишвили выступает в легчайшей категории, Чимаев – в средней.

