Гилберт Бернс: «Ожидал большего от дю Плесси в плане защиты. Ты наделал много ошибок, если попал в положение распятия»

Гилберт Бернс поделился впечатлениями от боя Дрикуса дю Плесси и Хамзата Чимаева.

«Я смотрел бой в Чикаго, думаю, Чимаев дрался очень хорошо, его борьба и грэпплинг находятся на высоком уровне. Я ожидал большего от Дрикуса в плане защиты. Если ты попадаешь в положение распятия, значит ты наделал много ошибок.

Бой получился немного скучным, но у кого никогда не было скучных боев? У всех великих бойцов такое бывало. У Андерсона Силвы были скучные бои, у Жоржа Сен-Пьера. Но я думаю, что Чимаев показал доминирующее выступление», – сказал боец полусреднего веса UFC Гилберт Бернс .

Титульный бой между Дрикусом дю Плесси и Хамзатом Чимаевым состоялся в ночь на 17 августа на турнире UFC 319. Чимаев победил единогласным решением судей.

