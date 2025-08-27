Икрам Алискеров: «Не думал, что Чимаев настолько деклассирует дю Плесси. Такое выступление – позор для чемпиона»

Икрам Алискеров поделился впечатлениями от боя дю Плесси и Чимаева.

«Честно говоря, я понимал, что Чимаев выиграет. Но я не думал, что он настолько деклассирует дю Плесси. Думал, Дрикус даст ему отпор, но ничего не получилось у него.

Дрикус у Шона Стрикленда дважды выиграл, у Роберта Уиттакера выиграл. Он многих хороших пацанов победил. Но для чемпиона такое выступление – это позор. Чемпион не должен так плохо чувствовать себя в борьбе», – сказал боец среднего веса UFC Икрам Алискеров .

Поединок между Дрикусом дю Плесси и Хамзатом Чимаевым за пояс чемпиона UFC в среднем весе состоялся в ночь на 17 августа. Чимаев победил единогласным решением судей.

