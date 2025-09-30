Магомед Анкалаев: «Не пропустите пресс-конференцию в четверг. У меня есть что сказать всем в полутяжелом весе»
Магомед Анкалаев анонсировал пресс-конференцию перед боем с Алексом Перейрой.
«Ребята, в четверг на пресс-конференции у меня есть что сказать каждому бойцу полутяжелого веса. Не пропустите пресс-конференцию в четверг», – написал чемпион UFC Магомед Анкалаев.
Титульный поединок между Анкалаевым и Алексом Перейрой пройдет в главном событии UFC 320. Турнир состоится в ночь на 5 октября в Лас-Вегасе.
В первом бою в марте Анкалаев выиграл единогласным решением судей.
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: твиттер Магомеда Анкалаева
