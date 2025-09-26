Магомед Анкалаев: «Не знаю, ценят меня в UFC или нет. Мне главное оставаться собой»

Магомед Анкалаев рассказал об отношениях с руководством UFC.

– До момента, пока ты не завоевал титул, казалось, что UFC тебя относится к тебе не так как следует. Сейчас ситуация изменилась?

– Не знаю, ценят они меня или нет, мне главное оставаться собой. Я не делаю и не говорю то, за что не могу ответить. В UFC относятся ко мне с уважением. И я отвечаю им тем же.

– В вашем первом бою с Алексом было пять раундов. Сейчас будет иначе?

– Да, этот бой будет намного легче. В прошлый раз Перейру переоценили, его возвысили. Я его почувствовал в первом бою и сейчас мне будет не так сложно, – сказал чемпион UFC в полутяжелом весе Магомед Анкалаев .

Титульный поединок между Анкалаевым и Перейрой пройдет в главном событии UFC 320. Турнир состоится в ночь на 5 октября в Лас-Вегасе.

