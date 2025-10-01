  • Спортс
Перейра – о важности победы над Анкалаевым: «Ничто не сравнится с боем против Адесаньи, учитывая всю нашу предысторию»

Алекс Перейра не считает победу над Анкалаевым важнее, чем над Адесаньей.

«Было бы здорово победить Анкалаева. Это очень важно. Я многого и быстро добился в UFC. Больше, чем кто-либо другой. Поэтому я собираюсь воспользоваться возможностью взять титул.

Сравнить с победой над Адесаньей? Ничто не сравнится с тем боем, учитывая всю нашу предысторию. Многие люди думают, что конфликты делают поединки ценнее, но это не так. Должна быть история. Анкалаев делает все неправильно», – сказал бывший чемпион UFC Алекс Перейра.

Напомним, Перейра победил Адесанью в поединке за титул чемпиона UFC в среднем весе в ноябре 2022-го. Через полгода Исраэль взял реванш. До UFC бойцы дважды встречались в поединках серии Glory по кикбоксингу – оба раза победил Перейра.

Реванш Перейры и Магомеда Анкалаева пройдет в ночь на 5 октября в рамках UFC 320.

UFC 320: Анкалаев против Перейры, Двалишвили подерется с Сэндхагеном и другие бои

Перейра – о сомнениях тренера Анкалаева в силе удара Алекса: «Пусть он так думает. Его ждет сюрприз»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал MMA Junkie
