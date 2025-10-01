Перейра – о важности победы над Анкалаевым: «Ничто не сравнится с боем против Адесаньи, учитывая всю нашу предысторию»

Алекс Перейра не считает победу над Анкалаевым важнее, чем над Адесаньей.

«Было бы здорово победить Анкалаева . Это очень важно. Я многого и быстро добился в UFC. Больше, чем кто-либо другой. Поэтому я собираюсь воспользоваться возможностью взять титул.

Сравнить с победой над Адесаньей ? Ничто не сравнится с тем боем, учитывая всю нашу предысторию. Многие люди думают, что конфликты делают поединки ценнее, но это не так. Должна быть история. Анкалаев делает все неправильно», – сказал бывший чемпион UFC Алекс Перейра .

Напомним, Перейра победил Адесанью в поединке за титул чемпиона UFC в среднем весе в ноябре 2022-го. Через полгода Исраэль взял реванш. До UFC бойцы дважды встречались в поединках серии Glory по кикбоксингу – оба раза победил Перейра.

Реванш Перейры и Магомеда Анкалаева пройдет в ночь на 5 октября в рамках UFC 320.

