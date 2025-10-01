Перейра – о сомнениях тренера Анкалаева в силе удара Алекса: «Пусть он так думает. Его ждет сюрприз»

Перейра ответил тренеру Анкалаева на слова об отсутствии нокаутирующей мощи.

«Он видел наш бой, но ведь были и другие поединки. Даже рефери сказал, что не видел ничего подобного за 30 лет работы. Это к лучшему. Пусть он так думает. Его ждет сюрприз», – сказал экс-чемпион UFC Алекс Перейра .

Ранее тренер Анкалаева Сухраб Магомедов усомнился в силе бразильца в ролике на ютуб-канале UFC Eurasia: «У него стандартная техника и удары. Он старый кикбоксер. Скорости у него нет. Мощного удара... Есть удар, но не такой мощный, которым можно хорошенько нокаутировать».

Напомним, Перейра и Магомед Анкалаев подерутся в ночь с 4 на 5 октября в главном событии UFC 320.

