  • Камил Гаджиев: «В поединке с таким парнем, как Перейра, лучше про нокаут не думать. Можно самому в нем оказаться. Анкалаев должен победить любым способом»
Камил Гаджиев: «В поединке с таким парнем, как Перейра, лучше про нокаут не думать. Можно самому в нем оказаться. Анкалаев должен победить любым способом»

Гаджиев считает, что Анкалаеву не стоит думать о досрочной победе над Перейрой.

«Получится ли у Анкалаева нокаутировать Перейру? Не уверен, что Магомед прям думает об этом. Теперь ему легче, он чемпион. И Перейре нужно сделать еще больше, чем раньше, чтобы вернуть титул. Но в поединке с таким парнем, как Алекс, лучше про нокаут не думать. Можно самому в нем оказаться. Магомед должен просто сконцентрироваться на том, чтобы победить. Любым способом.

Конечно, Перейра может взять реванш. Мы говорим про полутяжелый вес. Один удар может изменить ход всего боя. И никто не сомневается, что Алекс умеет бить», – сказал глава AMC Fight Night Камил Гаджиев.

Напомним, реванш Алекса Перейры и Магомеда Анкалаева возглавит UFC 320, который состоится в ночь с 4 на 5 октября в Лас-Вегасе.

Дрикус дю Плесси: «Ставлю на Перейру в бою с Анкалаевым. Думаю, бой закончится быстрее, чем в прошлый раз»

Перейра оставил сообщение Анкалаеву: «Шама»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: «Матч ТВ»
