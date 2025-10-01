Умар Кремлев: «IBA проведет чемпионат мира в Дубае со 2 по 13 декабря. Каждый чемпион получит по $300 тысяч»

Умар Кремлев анонсировал чемпионат мира по боксу под эгидой IBA.

IBA проведет турнир на теннисном стадионе в Дубае – Dubai Tennis Stadium.

«Матч ТВ», ссылаясь на информацию президента IBA Умара Кремлева сообщает, что призовой фонд составит $8,32 млн. Обладатель золотой медали в каждой весовой категории получит $300 тысяч, за серебро вручат $150 тысяч, бронзовые медалисты получат по $75 тысяч. Важно, что 50% от суммы получит боксер, по 25% - его тренер и национальная федерация.

Умар Кремлев: «Бокс – истинно русский вид спорта. У нас были кулачные бои во время Масленицы, а позже им написали правила»

Кремлев – об отстранении Хелиф в 2023-м: «IBA действовала абсолютно справедливо, опираясь на установленные нормы. Правила есть правила»