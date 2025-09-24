  • Спортс
Кремлев – об отстранении Хелиф в 2023-м: «IBA действовала абсолютно справедливо, опираясь на установленные нормы. Правила есть правила»

Умар Кремлев считает верной позицию IBA по ситуации с Иман Хелиф.

«Иман Хелиф борется за свои права, и это ее выбор. Но существуют правила, и они определяют, в каких категориях и при каких условиях каждый спортсмен может участвовать. Решения принимает не спортсмен, а организация, которая отвечает за проведение соревнований – в данном случае IBA.

IBA действовала абсолютно справедливо, опираясь на установленные нормы. Никто не запрещает заниматься спортом. Но правила есть правила – их нужно соблюдать. Это и есть справедливость в спорте», – сказал президент IBA Умар Кремлев.

Ранее Хелиф подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение федерации World Boxing о недопуске до соревнований под эгидой организации без обязательного тестирования для определения пола.

Международная ассоциация бокса (IBA) в 2023-м отстранила Хелиф во время чемпионата мира в Индии из-за несоответствия критериям допуска.

Умар Кремлев: «Бокс – истинно русский вид спорта. У нас были кулачные бои во время Масленицы, а позже им написали правила»

Иман Хелиф: «Новости о моем уходе из бокса – ложь. Я всегда буду предана спорту и Алжиру»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: «Матч ТВ»
