Кремлев – об отстранении Хелиф в 2023-м: «IBA действовала абсолютно справедливо, опираясь на установленные нормы. Правила есть правила»

Умар Кремлев считает верной позицию IBA по ситуации с Иман Хелиф.

«Иман Хелиф борется за свои права, и это ее выбор. Но существуют правила, и они определяют, в каких категориях и при каких условиях каждый спортсмен может участвовать. Решения принимает не спортсмен, а организация, которая отвечает за проведение соревнований – в данном случае IBA.

IBA действовала абсолютно справедливо, опираясь на установленные нормы. Никто не запрещает заниматься спортом. Но правила есть правила – их нужно соблюдать. Это и есть справедливость в спорте», – сказал президент IBA Умар Кремлев .

Ранее Хелиф подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение федерации World Boxing о недопуске до соревнований под эгидой организации без обязательного тестирования для определения пола.

Международная ассоциация бокса (IBA) в 2023-м отстранила Хелиф во время чемпионата мира в Индии из-за несоответствия критериям допуска.

