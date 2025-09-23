Виталий Кудухов подерется с Баходиром Джалоловым в Санкт-Петербурге на турнире IBA.Pro
6 октября в Санкт-Петербурге пройдет турнир IBA.Pro 10.
Россиянин Виталий Кудухов проведет бой с узбекским боксером Баходиром Джалоловым.
Кудухов (7-3) последний раз дрался в августе, проиграв Вартану Арутюняну единогласным решением судей. Джалолов (15-0) последний бой провел в апреле, победив Игоря Шевадзуцкого решением судей.
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: IBA.Pro
