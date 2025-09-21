Умар Кремлев: «Бокс – истинно русский вид спорта. У нас были кулачные бои во время Масленицы, а позже им написали правила»

Умар Кремлев считает бокс русским спортом.

«Кулачка – это не отдельный вид спорта, а часть истории бокса. Все начиналось именно с нее. Бокс – это истинно русский вид спорта. У нас кулачные бои традиционно проводились во время Масленицы. Просто позже написали правила, и тогда это стало боксом», – сказал президент IBO Умар Кремлев .

