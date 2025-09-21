Умар Кремлев: «Бокс – истинно русский вид спорта. У нас были кулачные бои во время Масленицы, а позже им написали правила»

  • Спортс
Умар Кремлев считает бокс русским спортом.

«Кулачка – это не отдельный вид спорта, а часть истории бокса. Все начиналось именно с нее. Бокс – это истинно русский вид спорта. У нас кулачные бои традиционно проводились во время Масленицы. Просто позже написали правила, и тогда это стало боксом», – сказал президент IBO Умар Кремлев.

Кремлев – о проекте «Королева Ринга»: «Сразу же поддержал идею , потому что навязанная западом концепция ринг-герлз уже надоела. Там все граничит с развратом»

Кремлев – о визите Джонса в Москву: «Он увидел главное – в России бокс живет в сердцах людей»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ВК Mash на спорте
