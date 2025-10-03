  • Спортс
Взвешивание перед UFC 320: Анкалаев и Перейра показали одинаковые цифры, Двалишвили тяжелее Сэндхагена

Стали известны итоги взвешивания перед турниром UFC 320.

В Лас-Вегасе (штат Невада) прошла церемония взвешивания перед турниром UFC 320. Ивент состоится в ночь с 4 на 5 октября – его возглавит титульный поединок в полутяжелом весе между Магомедом Анкалаевым и Алексом Перейрой.

Результаты взвешивания:

● Магомед Анкалаев (92,8 кг) – Алекс Перейра (92,8 кг);

● Мераб Двалишвили (61,2 кг) – Кори Сэндхаген (61 кг);

● Иржи Прохазка (93,4 кг) – Халил Раунтри (93 кг);

● Джош Эмметт (66,2 кг) – Юссеф Залал (66,2 кг);

● Абус Магомедов (84,1 кг) – Джо Пайфер (84,4 кг);

● Яна Сантос (61,2 кг) – Мэйси Чиассон (62,4 кг)*.

* – не уложилась в лимит категории.

Опубликовано: Артем Шашура
