Взвешивание перед UFC 320: Анкалаев и Перейра показали одинаковые цифры, Двалишвили тяжелее Сэндхагена
Стали известны итоги взвешивания перед турниром UFC 320.
В Лас-Вегасе (штат Невада) прошла церемония взвешивания перед турниром UFC 320. Ивент состоится в ночь с 4 на 5 октября – его возглавит титульный поединок в полутяжелом весе между Магомедом Анкалаевым и Алексом Перейрой.
Результаты взвешивания:
● Магомед Анкалаев (92,8 кг) – Алекс Перейра (92,8 кг);
● Мераб Двалишвили (61,2 кг) – Кори Сэндхаген (61 кг);
● Иржи Прохазка (93,4 кг) – Халил Раунтри (93 кг);
● Джош Эмметт (66,2 кг) – Юссеф Залал (66,2 кг);
● Абус Магомедов (84,1 кг) – Джо Пайфер (84,4 кг);
● Яна Сантос (61,2 кг) – Мэйси Чиассон (62,4 кг)*.
* – не уложилась в лимит категории.
Слабости Анкалаева – как взломать чемпиона UFC?
Орландо Блум сбросил 16 кг ради фильма про бокс. В центре сюжета – безумная весогонка
Опубликовано: Артем Шашура
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости