Анкалаев – о первом бое с Перейрой: «Алекс испугался, глаза все выдавали. А я никогда не был так спокоен, как в том поединке»

Магомед Анкалаев считает, что Алекс Перейра был напуган во время первого боя.

«Алекс испугался. Он пытался скрыть это, но глаза все выдавали. Честно, я никогда не был так спокоен, как в бою с Перейрой. Я его посмотрел, оценил скорость, прощупал. Не дал ему даже шанса приблизиться ко мне, охотился за ним.

Во втором раунде я хорошо зацепил Алекса, но он спасся», – сказал чемпион UFC Магомед Анкалаев .

Напомним, Анкалаев в марте победил Перейру единогласным решением судей.

Реванш Анкалаева и Перейры пройдет в главном событии UFC 320. Турнир состоится в ночь на 5 октября в Лас-Вегасе.

Магомед Анкалаев: «Думаю, что отключу Перейру в реванше. Он уже старый, на закате. Выходит, чтобы заработать»

Первая защита пояса Анкалаева в UFC. Снова уработает Перейру?