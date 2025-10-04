Судейские записки боя Усман – Хьюз: один из судей отдал Нурмагомедову все пять раундов

На турнире PFL Champions Series 3 в Дубае Усман Нурмагомедов единогласным решением судей (50-45, 49-46, 48-47) победил Пола Хьюза и защитил титул в легком весе.

Судья Брайан Майнер отдал Нурмагомедову все пять раундов, Хади Али – все, кроме пятого, Дэррил Рэнсом – первый, третий и четвертый.

Добавим, что Усман трижды за бой попал сопернику балл, но рефери не снял с него балл.

