Судейские записки боя Усман – Хьюз: один из судей отдал Нурмагомедову все пять раундов
На турнире PFL Champions Series 3 в Дубае Усман Нурмагомедов единогласным решением судей (50-45, 49-46, 48-47) победил Пола Хьюза и защитил титул в легком весе.
Судья Брайан Майнер отдал Нурмагомедову все пять раундов, Хади Али – все, кроме пятого, Дэррил Рэнсом – первый, третий и четвертый.
Добавим, что Усман трижды за бой попал сопернику балл, но рефери не снял с него балл.
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: PFL
