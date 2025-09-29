Перейра – о поединке с Анкалаевым: «Думал, что побеждаю. Все видели, что не так уж Магомед и страшен. Потому я и получил реванш»

Алекс Перейра вспомнил первый бой с Магомедом Анкалаевым.

«После второго раунда он уже не чувствовал, что не может меня побить. Магомед начал чаще пытаться сделать захват. Он несколько раз пытался меня перевести, но я не позволял.

Его внимание было сосредоточено на том, чтобы замедлить бой. Честно говоря, я думал, что побеждаю, но не был уверен в этом.

Все видели, что не так уж Анкалаев и страшен. Потому я и получил реванш», – сказал экс-чемпион UFC Алекс Перейра .

Напомним, Анкалаев в марте победил Перейру единогласным решением судей.

Реванш Анкалаева и Перейры пройдет в главном событии UFC 320. Турнир состоится в ночь на 5 октября в Лас-Вегасе.

