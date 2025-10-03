Иван Емельяненко проведет бой по полноконтактным единоборствам с Хассаном Юсефи.

«Иван Емельяненко будет гостем турнира по полноконтактным единоборствам памяти Кавалера ордена Красной Звезды А. Атманских 5 октября в подмосковном Краснознаменске. А на середину ноября запланирован следующий турнир, в главном бою которого выступит Иван Емельяненко против Хассана Юсефи из Ирана.

Могу сказать, что Иван в хорошей физической форме. К нему есть большой интерес. Жизнь складывается по‑разному, и с ним вот такое приключилось. Но он человек, и нужно давать ему возможность. Мы с уважением относимся ко всей семье Емельяненко. У нас получалось до этого, получится и сейчас», – сказал промоутер Владимир Хрюнов .

26 сентября Емельяненко вышел по УДО из колонии в Белгородской области. Он отбывал наказание за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Напомним, что весной 2024 года Емельяненко вступил в конфликт с человеком в социальных сетях. Когда он случайно встретился с мужчиной в жизни, тот отказался извиняться и продолжил оскорблять бойца – после этого Емельяненко несколько раз ударил потерпевшего по лицу.

