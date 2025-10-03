2

Иван Емельяненко проведет бой по полноконтактным единоборствам с Хассаном Юсефи

Иван Емельяненко проведет бой по полноконтактным единоборствам с Хассаном Юсефи.

«Иван Емельяненко будет гостем турнира по полноконтактным единоборствам памяти Кавалера ордена Красной Звезды А. Атманских 5 октября в подмосковном Краснознаменске. А на середину ноября запланирован следующий турнир, в главном бою которого выступит Иван Емельяненко против Хассана Юсефи из Ирана.

Могу сказать, что Иван в хорошей физической форме. К нему есть большой интерес. Жизнь складывается по‑разному, и с ним вот такое приключилось. Но он человек, и нужно давать ему возможность. Мы с уважением относимся ко всей семье Емельяненко. У нас получалось до этого, получится и сейчас», – сказал промоутер Владимир Хрюнов.

26 сентября Емельяненко вышел по УДО из колонии в Белгородской области. Он отбывал наказание за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Напомним, что весной 2024 года Емельяненко вступил в конфликт с человеком в социальных сетях. Когда он случайно встретился с мужчиной в жизни, тот отказался извиняться и продолжил оскорблять бойца – после этого Емельяненко несколько раз ударил потерпевшего по лицу.

Емельяненко-младший избил хейтера и сел в тюрьму – братья не спасли

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: «Матч ТВ»
logoВладимир Хрюнов
logoИван Емельяненко
logoMMA
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Александр Емельяненко отказался комментировать приговор брату Ивану
319 декабря 2024, 09:42
Владимир Хрюнов: «Александр Емельяненко отказался помогать Ивану. Потерпевший хочет компенсацию в 500 тысяч рублей»
129 декабря 2024, 12:21
Главные новости
PFL Champions Series 3: реванш Нурмагомедова и Хьюза, Андерсон подерется с Ягшимурадовым
238 минут назадLive
Хукер – о поединке с Царукяном: «Это претендентский бой. В случае победы я должен получить титульник»
113 минут назад
Тренер Двалишвили: «Думаю, Ян станет следующим соперником Мераба. Мы пойдем по второму кругу»
3сегодня, 16:55
Взвешивание перед UFC 320: Анкалаев и Перейра показали одинаковые цифры, Двалишвили тяжелее Сэндхагена
сегодня, 15:55
Арман Царукян: «Хукер – высокий, конечности длинные. Наносит мерзкие удары ногами. С такими бойцами очень тяжело драться»
1сегодня, 15:30
Царукян – о срыве боя с Махачевым: «Так прихватило спину, что не мог двигаться. Выйти на поединок было невозможно»
2сегодня, 14:35
UFC 320: Анкалаев против Перейры, Двалишвили подерется с Сэндхагеном и другие бои
31сегодня, 14:15
Анкалаев снова идет за Перейрой – первая защита пояса UFC. А кто еще из российских бойцов близок к титулу?
сегодня, 14:10
Тактаров – о полутяжелом дивизионе UFC: «Была категория, а сейчас ее нет. Если будете смотреть бои веса после победы Анкалаева – флаг вам в руки»
8сегодня, 13:05
Тренер Двалишвили: «Не сомневаюсь, что Мераб проведет еще один бой в декабре. Он уже настроил себя на это»
1сегодня, 12:15
Ко всем новостям
Последние новости
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
1824 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30