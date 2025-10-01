Анкалаев планирует перейти в тяжелый вес: «Легко набираю 110 кг. Может быть, еще пару боев, после этого поднимусь»

Магомед Анкалаев планирует сменить весовую категорию через несколько боев.

«Тяжелый вес определенно в моих планах. Я легко набираю 110 кг. Может быть, еще пару боев, после этого поднимусь», – сказал чемпион UFC в полутяжелом весе Магомед Анкалаев .

В ночь на 5 октября Анкалаев подерется с Алексом Перейрой в главном событии UFC 320.

