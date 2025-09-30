Том Аспиналл: «Думаю, Анкалаев снова победит Перейру»
Том Аспиналл высказался о реванше Анкалаева и Перейры.
«Анкалаев против Перейры – отличный бой. Думаю, Магомед снова победит», – сказал чемпион UFC Том Аспиналл.
Титульный поединок между Анкалаевым и Алексом Перейрой пройдет в главном событии UFC 320. Турнир состоится в ночь на 5 октября в Лас-Вегасе.
В первом бою в марте Анкалаев выиграл единогласным решением судей.
Магомед Анкалаев: «Не пропустите пресс-конференцию в четверг. У меня есть что сказать всем в полутяжелом весе»
