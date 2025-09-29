Анкалаев – в соцсетях: «Будьте готовы стать свидетелями чего-то особенного. Без оправданий, все или ничего»

Магомед Анкалаев обратился к фанатам накануне боя с Алексом Перейрой.

«Будьте готовы стать свидетелями чего-то особенного. Без оправданий, все или ничего», – написал в соцсетях чемпион UFC в полутяжелом весе Магомед Анкалаев .

Титульный поединок между Анкалаевым и Перейрой пройдет в главном событии UFC 320. Турнир состоится в ночь на 5 октября в Лас-Вегасе.

