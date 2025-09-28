Магомед Анкалаев: «Думаю, что отключу Перейру в реванше. Он уже старый, на закате. Выходит, чтобы заработать»

Магомед Анкалаев считает, что нокаутирует Алекса Перейру в реванше.

«Прогноз на бой? Думаю, мы его [Перейру] отключим.

Не верю, что Алексу получится что-то изменить в своем стиле. Он уже старый, на закате. Сомневаюсь, что он сам верит в победу. Алекс выходит, чтобы просто заработать, а потом завершит», – сказал чемпион UFC Магомед Анкалаев .

Титульный поединок между Анкалаевым и Перейрой пройдет в главном событии UFC 320. Турнир состоится в ночь на 5 октября в Лас-Вегасе.

