Хабиб – об Анкалаеве: «Он продолжает совершенствоваться и подниматься на вершину, чтобы стать лучшим бойцом в истории России. Верю, что у него есть навыки для этого»
Хабиб считает, что Анкалаев может стать лучшим российским бойцом в истории.
«Он уже один из лучших, кто когда-либо делал это в России. Магомед продолжает совершенствоваться и подниматься на вершину, чтобы стать лучшим в истории. Я действительно верю, что у него есть навыки для этого», – сказал экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.
Напомним, в ночь на 5 октября в Лас-Вегасе состоится реванш Алекса Перейры и Анкалаева.
Магомед Анкалаев: «Реванш – это не шанс Перейры исправиться, а моя возможность его финишировать»
Магомед Анкалаев: «Думаю, что отключу Перейру в реванше. Он уже старый, на закате. Выходит, чтобы заработать»
