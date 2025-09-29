  • Спортс
Хабиб – об Анкалаеве: «Он продолжает совершенствоваться и подниматься на вершину, чтобы стать лучшим бойцом в истории России. Верю, что у него есть навыки для этого»

Хабиб считает, что Анкалаев может стать лучшим российским бойцом в истории.

«Он уже один из лучших, кто когда-либо делал это в России. Магомед продолжает совершенствоваться и подниматься на вершину, чтобы стать лучшим в истории. Я действительно верю, что у него есть навыки для этого», – сказал экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

Напомним, в ночь на 5 октября в Лас-Вегасе состоится реванш Алекса Перейры и Анкалаева.

Магомед Анкалаев: «Реванш – это не шанс Перейры исправиться, а моя возможность его финишировать»

Магомед Анкалаев: «Думаю, что отключу Перейру в реванше. Он уже старый, на закате. Выходит, чтобы заработать»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Championship Rounds
