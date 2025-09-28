Магомед Анкалаев: «Реванш – это не шанс Перейры исправиться, а моя возможность его финишировать»
Магомед Анкалаев рассчитывает нокаутировать Алекса Перейру.
«Этот реванш не станет шансом Перейры для реабилитации. Это моя возможность финишировать его», – сказал чемпион UFC Магомед Анкалаев.
Напомним, реванш Перейры и Анкалаева состоится в главном событии UFC 320, который пройдет в ночь на 5 октября в Лас-Вегасе.
Первый бой закончился победой Анкалаева судейским решением.
Магомед Анкалаев: «Думаю, что отключу Перейру в реванше. Он уже старый, на закате. Выходит, чтобы заработать»
Перейра – о первом бое с Анкалаевым: «Удивлен, что вообще смог выйти в октагон. В ту ночь я был готов где-то на 40%»
