  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Валиев считает, что Забит был бы фаворитом в бою с Топурией: «Он очень хорошо работает с низкими ребятами. С Холлоуэем было бы сложнее»
1

Валиев считает, что Забит был бы фаворитом в бою с Топурией: «Он очень хорошо работает с низкими ребятами. С Холлоуэем было бы сложнее»

Тимур Валиев считает, что Забит Магомедшарипов был бы фаворитом против Топурии.

– Если бы Забит продолжал карьеру, как бы сложился его бой против Топурии?

– Забит очень хорошо работает с низкими ребятами. Хорошо боксирует. По нему тяжело попасть. Думаю, что в 3-раундовом поединке Забит был бы большим фаворитом. Считаю, что ему было бы тяжелее драться с Максом Холлоуэем, чем с Топурией. 

- Ты довольно много спарринговал с Забитом. Когда он начинал работать более рационально, без фокусов, с ним было сложнее?

– С ним всегда было сложно. Единственное преимущество было – когда он злиться начинал, тогда со всей силы начинал бить. Я знал, что если он так начинает бить, то может устать. Или когда в третьем раунде нападу, после двух тяжелых, – тогда уже были шансы. А так тяжело было очень, – сказал экс-боец UFC Тимур Валиев.

Напомним, Забит Магомедшарипов объявил о завершении карьеры в 2022 году. На его счету 18 побед и одно поражение в MMA.

Кроуфорд не знал, что выходит на бой с Канело под трек Топурии: «Ну, это хорошо для него»

Топурия – Кроуфорду: «Память тебя подводит, скоро подведет и подбородок. Буду представлять все ММА-сообщество в бою с тобой»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: телеграм-канал «Ушатайка»
logoUFC
logoMMA
logoТимур Валиев
logoЗабит Магомедшарипов
logoИлия Топурия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Кьеза – о возможном поединке Топурии с Гейджи: «Сложный бой для Джастина, но он его заслужил за эти годы»
121 сентября, 07:33
Пантожа составил рейтинг лучших бойцов UFC: «Махачев – номер один. Я на втором месте»
620 сентября, 11:30
Топурия – Кроуфорду: «Сначала ты называешь меня пьяным, а потом выходишь под мою песню»
2314 сентября, 11:14
Главные новости
Анкалаев – о первом бое с Перейрой: «Алекс испугался, глаза все выдавали. А я никогда не был так спокоен, как в том поединке»
134 минуты назад
Марк Дакаскос – о режиме: «Начинаю день с холодного душа. Температура 3-4 градуса, ежедневно по 10 минут»
6сегодня, 07:56
Хабиб – об Анкалаеве: «Он продолжает совершенствоваться и подниматься на вершину, чтобы стать лучшим бойцом в истории России. Верю, что у него есть навыки для этого»
3сегодня, 06:49
Мераб Двалишвили: «Хочу нокаутировать Сэндхагена. Думаю, 90% поединка пройдет в стойке»
7вчера, 18:28
Конор Макгрегор: «Не веду переговоры с UFC о поединке на территории Белого дома. В этот раз мы договариваемся с США от имени Ирландии»
19вчера, 16:48
Лебзяк – о непобедимости Усика в тяжелом дивизионе: «У соперников очень слабая школа бокса. Они знают какие-то азы, но еще где-то в пятом-шестом классе учатся, Александр уже в университете»
16вчера, 15:13
Бенуа Сен-Дени подерется с Бенеилом Дариушем на UFC 322 (RMC Sport Combat)
7вчера, 13:43
Вадим Немков: «Готовлюсь к Феррейре с августа. Изначально в PFL сказали, что бой могут назначить на ноябрь»
2вчера, 13:04
Халил Раунтри: «После моего боя с Прохазкой люди должны говорить: «Этот парень абсолютно точно заслуживает титульник. Видел его выступление против Иржи?»
8вчера, 11:59
Малыхин – о Чимаеве: «Для пацанов из индустрии, понятно, что он наш. Но если брать документацию, то Хамзат не россиянин»
6вчера, 11:06
Ко всем новостям
Последние новости
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
1824 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30