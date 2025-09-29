Валиев считает, что Забит был бы фаворитом в бою с Топурией: «Он очень хорошо работает с низкими ребятами. С Холлоуэем было бы сложнее»

Тимур Валиев считает, что Забит Магомедшарипов был бы фаворитом против Топурии.

– Если бы Забит продолжал карьеру, как бы сложился его бой против Топурии?

– Забит очень хорошо работает с низкими ребятами. Хорошо боксирует. По нему тяжело попасть. Думаю, что в 3-раундовом поединке Забит был бы большим фаворитом. Считаю, что ему было бы тяжелее драться с Максом Холлоуэем, чем с Топурией.

- Ты довольно много спарринговал с Забитом. Когда он начинал работать более рационально, без фокусов, с ним было сложнее?

– С ним всегда было сложно. Единственное преимущество было – когда он злиться начинал, тогда со всей силы начинал бить. Я знал, что если он так начинает бить, то может устать. Или когда в третьем раунде нападу, после двух тяжелых, – тогда уже были шансы. А так тяжело было очень, – сказал экс-боец UFC Тимур Валиев .

Напомним, Забит Магомедшарипов объявил о завершении карьеры в 2022 году. На его счету 18 побед и одно поражение в MMA.

Кроуфорд не знал, что выходит на бой с Канело под трек Топурии: «Ну, это хорошо для него»

Топурия – Кроуфорду: «Память тебя подводит, скоро подведет и подбородок. Буду представлять все ММА-сообщество в бою с тобой»