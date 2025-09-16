  • Спортс
  Топурия – Кроуфорду: «Память тебя подводит, скоро подведет и подбородок. Буду представлять все ММА-сообщество в бою с тобой»
12

Топурия – Кроуфорду: «Память тебя подводит, скоро подведет и подбородок. Буду представлять все ММА-сообщество в бою с тобой»

Илия Топурия ответил на слова Теренса Кроуфорда.

«Ты говоришь, что смотришь ММА, но при этом не знаешь, кто я. Интересно. Во время нашей первой встречи ты сказал мне: «Удачи тебе в предстоящем бою». Память тебя подводит. Скоро подведет и подбородок.

Я буду представлять в бою с тобой все ММА-сообщество. Лучший боец ​​UFC вне зависимости от весовой категории в реальном бою против лучшего боксера вне зависимости от весовой категории», – написал чемпион UFC Илия Топурия.

Теренс Кроуфорд победил Сауля Альвареса в главном событии вечера бокса в Лас-Вегасе. На поединок американец вышел под песню Canción Del Mariachi, которую часто выбирает Илия Топурия для выступлений в UFC.

Теренс Кроуфорд: «Топурия и близко не дотягивает до уровня Макгрегора. Даже не сравнивайте его с Конором»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: твиттер Илии Топурии
