Топурия – Кроуфорду: «Сначала ты называешь меня пьяным, а потом выходишь под мою песню»

Илия Топурия вновь вызвал Теренса Кроуфорда и Канело.

«Сначала он называет меня пьяным, а потом выходит под МОЮ песню. Кроуфорд, когда захочешь, я научу тебя танцевать мариачи на ринге.

И, Канело, я оставлю тебе раунд после него», – написал в соцсетях чемпион UFC Илия Топурия.

Напомним, Теренс Кроуфорд победил Сауля Альвареса в главном событии вечера бокса в Лас-Вегасе. На поединок американец вышел под песню Canción Del Mariachi, которую часто выбирает Топурия для выступлений в UFC.

«Теперь я лицо бокса». Кроуфорд сверг Канело

Теренс Кроуфорд – первый абсолютный чемпион мира в трех весовых категориях

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Илии Топурии
