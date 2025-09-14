Топурия – Кроуфорду: «Сначала ты называешь меня пьяным, а потом выходишь под мою песню»
Илия Топурия вновь вызвал Теренса Кроуфорда и Канело.
«Сначала он называет меня пьяным, а потом выходит под МОЮ песню. Кроуфорд, когда захочешь, я научу тебя танцевать мариачи на ринге.
И, Канело, я оставлю тебе раунд после него», – написал в соцсетях чемпион UFC Илия Топурия.
Напомним, Теренс Кроуфорд победил Сауля Альвареса в главном событии вечера бокса в Лас-Вегасе. На поединок американец вышел под песню Canción Del Mariachi, которую часто выбирает Топурия для выступлений в UFC.
«Теперь я лицо бокса». Кроуфорд сверг Канело
Теренс Кроуфорд – первый абсолютный чемпион мира в трех весовых категориях
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Илии Топурии
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости