Кроуфорд не знал, что выходит на бой с Канело под трек Топурии: «Ну, это хорошо для него»
Кроуфорд удивился, узнав, что взял песню Илии Топурии для выхода на бой с Канело.
«Правда, я не знал. Ну, это хорошо для него», – сказал абсолютный чемпион мира по боксу Теренс Кроуфорд на пресс-конференции после поединка с Канело.
Напомним, Теренс Кроуфорд победил Сауля Альвареса в главном событии вечера бокса в Лас-Вегасе. На поединок американец вышел под песню Canción Del Mariachi, которую часто выбирает Топурия для выступлений в UFC.
Топурия – Кроуфорду: «Сначала ты называешь меня пьяным, а потом выходишь под мою песню»
Илия Топурия: «Меня раздражает, что боксеры пытаются принизить бойцов MMA. Пусть попробуют выйти в клетку»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Seconds Out
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости