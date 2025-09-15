Кроуфорд не знал, что выходит на бой с Канело под трек Топурии: «Ну, это хорошо для него»

Кроуфорд удивился, узнав, что взял песню Илии Топурии для выхода на бой с Канело.

«Правда, я не знал. Ну, это хорошо для него», – сказал абсолютный чемпион мира по боксу Теренс Кроуфорд на пресс-конференции после поединка с Канело .

Напомним, Теренс Кроуфорд победил Сауля Альвареса в главном событии вечера бокса в Лас-Вегасе. На поединок американец вышел под песню Canción Del Mariachi, которую часто выбирает Топурия для выступлений в UFC.

