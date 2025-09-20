Пантожа составил рейтинг лучших бойцов UFC: «Махачев – номер один. Я на втором месте»

Алешандре Пантожа составил собственный рейтинг лучших бойцов UFC.

«Список лучших бойцов вне зависимости от веса? Ислам Махачев – номер один. Я на втором месте. Дальше пусть будут Мераб Двалишвили и Илия Топурия . Мне нравится Мераб, я влюблен в его стиль.

Топурия – двойной чемпион, это очень круто. Но меня бесит, что он побил стольких легенд. Зверь», – сказал чемпион UFC в наилегчайшем весе Алешандре Пантожа .

Ранее Бенуа Сен-Дени назвал Пантожу лучшим бойцом в UFC на данный момент.

Пантожа – о бое с Мерабом: «Если в UFC захотят устроить что-то безумное... Бой в договорном весе до 59 кг за пояс BMF. Почему нет?»

Илия Топурия возглавил рейтинг P4P, Ислам Махачев теперь второй