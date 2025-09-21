Кьеза – о возможном поединке Топурии с Гейджи: «Сложный бой для Джастина, но он его заслужил за эти годы»

Майкл Кьеза назвал имена потенциальных соперников Илии Топурии.

«Некоторые люди говорят, что следующим соперником Топурии будет Пимблетт . Если бы это случилось в декабре, то мы бы уже услышали о договоренности. Я слышал, что соперником Илии может стать Пэдди или Гейджи . Для Джастина это сложный бой, но он его заслужил за эти годы», – сказал боец UFC Майкл Кьеза .

Напомним, Гейджи выступает в UFC с 2017-го. Он дважды дрался за титул легкого веса, но проиграл (Хабибу Нурмагомедову в 2020-м и Чарльза Оливейре в 2022-м).

