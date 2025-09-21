Кьеза – о возможном поединке Топурии с Гейджи: «Сложный бой для Джастина, но он его заслужил за эти годы»
Майкл Кьеза назвал имена потенциальных соперников Илии Топурии.
«Некоторые люди говорят, что следующим соперником Топурии будет Пимблетт. Если бы это случилось в декабре, то мы бы уже услышали о договоренности. Я слышал, что соперником Илии может стать Пэдди или Гейджи. Для Джастина это сложный бой, но он его заслужил за эти годы», – сказал боец UFC Майкл Кьеза.
Напомним, Гейджи выступает в UFC с 2017-го. Он дважды дрался за титул легкого веса, но проиграл (Хабибу Нурмагомедову в 2020-м и Чарльза Оливейре в 2022-м).
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: MMA Junkie
