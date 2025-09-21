  • Спортс
Кьеза – о возможном поединке Топурии с Гейджи: «Сложный бой для Джастина, но он его заслужил за эти годы»

Майкл Кьеза назвал имена потенциальных соперников Илии Топурии.

«Некоторые люди говорят, что следующим соперником Топурии будет Пимблетт. Если бы это случилось в декабре, то мы бы уже услышали о договоренности. Я слышал, что соперником Илии может стать Пэдди или Гейджи. Для Джастина это сложный бой, но он его заслужил за эти годы», – сказал боец UFC Майкл Кьеза.

Напомним, Гейджи выступает в UFC с 2017-го. Он дважды дрался за титул легкого веса, но проиграл (Хабибу Нурмагомедову в 2020-м и Чарльза Оливейре в 2022-м).

Арман Царукян: «Топурия не захочет драться со мной. С Махачевым он может больше заработать и стать тройным чемпионом»

Али Абдель-Азиз: «Топурия – хороший ударник, но Гейджи – очень мощный ударник. Кто первым попадет – победит»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: MMA Junkie
