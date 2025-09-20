Майкл Чендлер: «Конор хочет подраться именно со мной. Вы сами его слышали»

Майкл Чендлер высказался о возможном бое с Конором Макгрегором.

Ранее бывший чемпион UFC Конор Макгрегор заявил , что проведет поединок против Майкла Чендлера на турнире в Белом доме.

«Одно можно сказать точно: ждите неожиданного. Когда делом занимаются Дана Уайт и Дональд Трамп , их умы, их промоутерские навыки, то можно ожидать чего угодно. Для этих джентльменов нет ничего невозможного. Это будет уникальное шоу, единственное в своем роде.

Конечно, вы и сами слышали, что сказал Конор Макгрегор . Наш бой должен состояться. У нас с ним есть история – мы вместе участвовали в The Ultimate Fighter. Он хочет подраться именно со мной. Я хочу подраться именно с ним. Это идеальный главный поединок для турнира UFC в Белом доме», – сказал боец промоушена Майкл Чендлер .

