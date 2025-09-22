Макгрегор – в соцсетях: «Мое предсказание: «Победа нокаутом в первом раунде на турнире UFC в Белом доме»
Конор Макгрегор предсказал исход своего боя на турнире UFC в Белом доме.
«Предсказание Мака: Макгрегор победит нокаутом в первом раунде на турнире UFC в Белом доме», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Конор Макгрегор.
Ранее Конор заявил, что подерется на турнире UFC в Белом доме с Майклом Чендлером.
Майкл Чендлер: «Конор хочет подраться именно со мной. Вы сами его слышали»
Чендлер – о поединке с Конором в Белом доме: «Сейчас мы ближе к этому, чем когда-либо. Все сильно изменилось»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Конора Макгрегора
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости