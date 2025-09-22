Макгрегор – в соцсетях: «Мое предсказание: «Победа нокаутом в первом раунде на турнире UFC в Белом доме»

Конор Макгрегор предсказал исход своего боя на турнире UFC в Белом доме.

«Предсказание Мака: Макгрегор победит нокаутом в первом раунде на турнире UFC в Белом доме», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Конор Макгрегор .

Ранее Конор заявил , что подерется на турнире UFC в Белом доме с Майклом Чендлером.

Майкл Чендлер: «Конор хочет подраться именно со мной. Вы сами его слышали»

Чендлер – о поединке с Конором в Белом доме: «Сейчас мы ближе к этому, чем когда-либо. Все сильно изменилось»