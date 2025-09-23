Даниэль Кормье: «Былая слава Конора уже меркнет. Он возвращается не из желания соревноваться»

Даниэль Кормье объяснил, почему Конор Макгрегор хочет вернуться в UFC.

«Его былая слава уже меркнет. Достаточно просто организации боя, который привлечет внимание. Необязательно даже победить. Я считаю, что он возвращается не из желания соревноваться», – сказал экс-чемпион UFC Даниэль Кормье.

Ранее Конор Макгрегор заявил, что подерется на турнире UFC в Белом доме с Майклом Чендлером, который запланирован на июль 2026-го.

Макгрегор в последний раз выходил в октагон в июле-2021, когда проиграл Дастину Порье техническим нокаутом в первом раунде.

Чендлер – о поединке с Конором в Белом доме: «Сейчас мы ближе к этому, чем когда-либо. Все сильно изменилось»