  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Даниэль Кормье: «Былая слава Конора уже меркнет. Он возвращается не из желания соревноваться»
1

Даниэль Кормье: «Былая слава Конора уже меркнет. Он возвращается не из желания соревноваться»

Даниэль Кормье объяснил, почему Конор Макгрегор хочет вернуться в UFC.

«Его былая слава уже меркнет. Достаточно просто организации боя, который привлечет внимание. Необязательно даже победить. Я считаю, что он возвращается не из желания соревноваться», – сказал экс-чемпион UFC Даниэль Кормье.

Ранее Конор Макгрегор заявил, что подерется на турнире UFC в Белом доме с Майклом Чендлером, который запланирован на июль 2026-го.

Макгрегор в последний раз выходил в октагон в июле-2021, когда проиграл Дастину Порье техническим нокаутом в первом раунде.

Чендлер – о поединке с Конором в Белом доме: «Сейчас мы ближе к этому, чем когда-либо. Все сильно изменилось»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Red Corner MMA
logoДаниэль Кормье
logoMMA
logoКонор Макгрегор
logoUFC
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Даниэль Кормье: «Если бы не травмы, Веласкес стал бы величайшим тяжеловесом в истории»
10сегодня, 08:26
Кормье объяснил, почему хочет видеть Джонса на турнире в Белом доме: «Мы хотим смотреть на то, что дарит хорошие эмоции»
2вчера, 09:58
Макгрегор – в соцсетях: «Мое предсказание: «Победа нокаутом в первом раунде на турнире UFC в Белом доме»
4вчера, 06:42
Главные новости
Чейл Соннен: «В UFC делали все, чтобы избежать боя Перейра – Анкалаев. А теперь у нас реванш, о котором никто не просил»
354 минуты назад
Турнир IBA Bare Knuckle пройдет в Москве 31 октября: Мусаев против Новрузова в главном бою
сегодня, 15:41
Шон Стрикленд: «Больше никогда не буду драться за пределами США»
3сегодня, 15:07
Висенте Луке подерется с Йоэлем Альваресом на турнире UFC в Рио-де-Жанейро
1сегодня, 14:39
Виталий Кудухов подерется с Баходиром Джалоловым в Санкт-Петербурге на турнире IBA.Pro
2сегодня, 13:55
Экс-боец UFC Денис Тюлюлин проведет бой на голых кулаках
3сегодня, 13:25
Джейк Пол: «Я вырублю Джервонту. Это будет самый вирусный нокаут в истории бокса»
4сегодня, 12:42
Джервонта Дэвис: «Мы рассматриваем Пола как настоящего бойца. Я смотрю его бои»
сегодня, 12:03
Алешандре Пантожа: «Оливейра возвращается слишком рано после поражения от Топурии. И сгонка веса для него слишком тяжелая»
сегодня, 11:41
Иэн Гэрри: «У Маддалены есть шанс нокаутировать Ислама»
3сегодня, 11:27
Ко всем новостям
Последние новости
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
1824 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30