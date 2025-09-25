Конор Макгрегор: «$100 млн за бой в Белом доме, 100 «золотых виз» США для меня, семьи и друзей»

Конор Макгрегор сказал, сколько получит за бой в Белом доме.

«$100 млн за бой в Белом доме, 100 «золотых виз» США для меня, семьи и друзей.

С нетерпением жду возможности снова порадовать бойцовский мир. Удовольствие, которое я никогда не восприму как должное», – написал экс-чемпион UFC Конор Макгрегор .

Ранее Конор заявил, что подерется на турнире UFC в Белом доме с Майклом Чендлером. Турнир запланирован на июнь 2026-го.

Макгрегор – в соцсетях: «Мое предсказание: «Победа нокаутом в первом раунде на турнире UFC в Белом доме»