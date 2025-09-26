  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Джек Делла Маддалена: «Постараюсь завершить бой с Махачевым досрочно. Нокаутировать его – настоящая мечта»
2

Джек Делла Маддалена: «Постараюсь завершить бой с Махачевым досрочно. Нокаутировать его – настоящая мечта»

Джек Делла Маддалена надеется на досрочное завершение боя с Исламом Махачевым.

Ранее президент UFC Дана Уайт подтвердил, что титульный поединок в полусреднем весе между Джеком Делла Маддаленой и Исламом Махачевым возглавит турнир UFC 322, который состоится в ночь на 16 ноября.

«Ислам – очень хороший боец, один из лучших в мире. Это серьезный вызов для меня. Признаюсь, что к этому бою я готовлюсь так же, как и к предыдущему, ведь и в этот раз меня ждет тяжелый пятираундовый поединок. Работаю над тактикой, которую воплощу в жизнь в ноябре.

Конечно, я постараюсь завершить бой досрочно. Нокаутировать его – это лучший сценарий для меня, настоящая мечта. Вполне могу представить, что это произойдет. Если я смогу финишировать лидера рейтинга P4P, то «Мэдисон-сквер-гарден» просто взорвется», – сказал чемпион UFC в полусреднем весе Джек Делла Маддалена.

Главные бои осени – они влюбят вас в ММА

Ислам Махачев отправится в США за пять недель до боя с Джеком Делла Маддаленой

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: ютуб-канал Submission Radio
logoИслам Махачев
logoДжек Делла Маддалена
полусредний вес (MMA)
logoMMA
logoUFC
Маддалена - Махачев
logoUFC 322
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Аспиналл назвал победителя в бою Делла Маддалена – Махачев: «Сложно, но я выберу Джека»
6вчера, 18:30
Царукян – о Махачеве: «Наши пути, скорее всего, уже не пересекутся. Желаю ему удачи в полусреднем весе»
519 сентября, 14:35
«Уверен, что получу титульник». Усман планирует подраться с победителем боя Маддалена – Махачев
16 сентября, 09:50
Главные новости
Хамзат Чимаев встретился с президентом ОАЭ Аль Нахайяном
114 минут назадФото
Анкалаев – о встрече с Перейрой: «Я перестал уважать Алекса. Он говорит всякую ерунду»
9сегодня, 08:55
Анкалаев и Перейра встретились в тренировочном центре UFC: «Не надо пустыми словами бросаться»
4сегодня, 08:20Видео
«Думаю, что вернусь на ринг». Иван Емельяненко вышел из колонии в Белгородской области
1сегодня, 07:55
Илия Топурия: «Кто хочет поспорить, что я подерусь в главном событии турнира в Белом доме?»
8сегодня, 07:40
PFL Europe 3: Амин Аюб – Кевени Лопес и другие бои
сегодня, 07:05
UFC Fight Night 260: Карлос Ульберг – Доминик Рейес и другие бои
1сегодня, 07:00
Аспиналл назвал победителя в бою Делла Маддалена – Махачев: «Сложно, но я выберу Джека»
6вчера, 18:30
Анкалаев – Перейре: «После боя вернешься в шиномонтажку. Присядь, фальшивка, ты принадлежишь Биг Анку»
19вчера, 17:25
Арман Царукян провел тренировку с «Краснодаром»
24вчера, 17:10Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
1824 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30