Джек Делла Маддалена: «Постараюсь завершить бой с Махачевым досрочно. Нокаутировать его – настоящая мечта»

Джек Делла Маддалена надеется на досрочное завершение боя с Исламом Махачевым.

Ранее президент UFC Дана Уайт подтвердил, что титульный поединок в полусреднем весе между Джеком Делла Маддаленой и Исламом Махачевым возглавит турнир UFC 322, который состоится в ночь на 16 ноября.

«Ислам – очень хороший боец, один из лучших в мире. Это серьезный вызов для меня. Признаюсь, что к этому бою я готовлюсь так же, как и к предыдущему, ведь и в этот раз меня ждет тяжелый пятираундовый поединок. Работаю над тактикой, которую воплощу в жизнь в ноябре.

Конечно, я постараюсь завершить бой досрочно. Нокаутировать его – это лучший сценарий для меня, настоящая мечта. Вполне могу представить, что это произойдет. Если я смогу финишировать лидера рейтинга P4P, то «Мэдисон-сквер-гарден » просто взорвется», – сказал чемпион UFC в полусреднем весе Джек Делла Маддалена .

