UFC 322: анонсированы бои Никал – Виейра и Сусуркаев – Макконико

Официально объявлены бои карда UFC 322.

В главном карде анонсирован поединок средневесов Бо Никала (7-1) и Родольфо Виейры (11-3).

В прелимах выступит россиянин Байсангур Сусуркаев (10-0), соперником которого станет Эрикома Макконико (10-3-1).

Турнир состоится 15 ноября в Нью-Йорке на арене «Мэдисон-сквер-гарден». В главном событии подерутся Ислам Махачев и Джек Делла Маддалена.

