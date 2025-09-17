UFC 322: анонсированы бои Никал – Виейра и Сусуркаев – Макконико
Официально объявлены бои карда UFC 322.
В главном карде анонсирован поединок средневесов Бо Никала (7-1) и Родольфо Виейры (11-3).
В прелимах выступит россиянин Байсангур Сусуркаев (10-0), соперником которого станет Эрикома Макконико (10-3-1).
Турнир состоится 15 ноября в Нью-Йорке на арене «Мэдисон-сквер-гарден». В главном событии подерутся Ислам Махачев и Джек Делла Маддалена.
Двалишвили намекнул, что хочет подраться с Яном на UFC 322 в Нью-Йорке
Роман Копылов подерется с Грегори Родригесом 15 ноября на UFC 322
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер UFC
