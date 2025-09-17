Фото
0

UFC 322: анонсированы бои Никал – Виейра и Сусуркаев – Макконико

Официально объявлены бои карда UFC 322.

В главном карде анонсирован поединок средневесов Бо Никала (7-1) и Родольфо Виейры (11-3).

В прелимах выступит россиянин Байсангур Сусуркаев (10-0), соперником которого станет Эрикома Макконико (10-3-1).

Турнир состоится 15 ноября в Нью-Йорке на арене «Мэдисон-сквер-гарден». В главном событии подерутся Ислам Махачев и Джек Делла Маддалена.

Двалишвили намекнул, что хочет подраться с Яном на UFC 322 в Нью-Йорке

Роман Копылов подерется с Грегори Родригесом 15 ноября на UFC 322

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер UFC
Байсангур Сусуркаев
logoMMA
logoUFC
logoБо Никал
logoUFC 322
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Ислам Махачев отправится в США за пять недель до боя с Джеком Делла Маддаленой
612 сентября, 09:25
Сусуркаев – о трештоке Нолана: «Я ему сказал «Еще раз такое скажешь, убью тебя»
68 сентября, 10:25
Байсангур Сусуркаев: «Мечта – превзойти Джона Джонса»
18 сентября, 10:03
Главные новости
Бен Аскрен: «Только сейчас понял, что Мераб снова избил Шона, пока я спал»
23 минуты назад
Гор Азизян: Гуськов – нокаутер. В отличие от Анкалаева. У него сильный удар, он опасен для всех»
3сегодня, 12:29
Гор Азизян: «Шара хотел драться в Катаре, но мы его тормознули. У Косты рекорд по отказам от поединков, он ненадежный»
6сегодня, 10:22
Экс-чемпион Европы по боксу Виктор Агеев умер на 85-м году жизни
11сегодня, 10:07
Стивенсон – о поединке Топурии и Кроуфорда в MMA: «Не удивился бы, если б Теренс нокаутировал или насмерть его задушил»
4сегодня, 09:54
Календарь боев в MMA и боксе в сентябре-2025
95сегодня, 09:00
Стивенсон – о поединке Канело – Кроуфорд: «Не вижу в нем больших заслуг Уайта. Турки устроил все эти бои. Он меняет бокс»
4сегодня, 08:05
Хельвани – о срыве боя де Риддер – Эрнандес: «Чувствую, что UFC решили сделать первую защиту Чимаева против Имавова»
1сегодня, 07:56
Стивенсон советует Кроуфорду уйти из бокса: «Время пришло. Ему больше нечего доказывать»
2сегодня, 07:44
Дана Уайт заявил, что по контракту с Paramount у UFC будет 44 турнира в 2026 году
4сегодня, 07:32
Ко всем новостям
Последние новости
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
вчера, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
1824 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30