Хамзат Чимаев встретился с президентом ОАЭ Аль Нахайяном

Хамзат Чимаев встретился с президентом ОАЭ.

Чемпион UFC в среднем весе посетил Каср аль-Ватан – президентский дворец, расположенный в Абу-Даби. Мухаммад ибн Заид Аль Нахайян поздравил Чимаева с завоеванием чемпионского титула.

Напомним, что в ночь на 17 августа Чимаев победил Дрикуса дю Плесси единогласным решением судей. Титульный поединок в среднем весе возглавил турнир UFC 319.

