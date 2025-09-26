Хамзат Чимаев встретился с президентом ОАЭ Аль Нахайяном
Хамзат Чимаев встретился с президентом ОАЭ.
Чемпион UFC в среднем весе посетил Каср аль-Ватан – президентский дворец, расположенный в Абу-Даби. Мухаммад ибн Заид Аль Нахайян поздравил Чимаева с завоеванием чемпионского титула.
Напомним, что в ночь на 17 августа Чимаев победил Дрикуса дю Плесси единогласным решением судей. Титульный поединок в среднем весе возглавил турнир UFC 319.
Немков – о Чимаеве: «Он выступает под флагом ОАЭ. Значит, представляет эту страну»
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Aletihad English
