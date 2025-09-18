0

Теренс Кроуфорд возглавил рейтинг P4P по версии ESPN

Теренс Кроуфорд вышел на первое место списка P4P по версии ESPN.

Кроуфорд сместил с первого места абсолютного чемпиона супертяжелого веса Александра Усика.

Топ-10 Р4Р по версии ESPN:

  1. Теренс Кроуфорд (42-0, 31 КО)

  2. Александр Усик (24-0, 15 КО)

  3. Наоя Иноуэ (31-0, 27 КО)

  4. Дмитрий Бивол (24-1, 12 КО)

  5. Джесси Родригес (22-0, 15 КО)

  6. Артур Бетербиев (21-1, 20 КО)

  7. Шакур Стивенсон (24-0, 11 КО)

  8. Давид Бенавидес (30-0, 24 КО)

  9. Дзунто Накатани (31-0, 24 КО)

  10. Сауль Альварес (63-3-2, 39 КО

После победы над Саулем Альваресом Кроуфорд также возглавил рейтинг лучших боксеров вне зависимости от весовых категорий по версии журнала The Ring.

Теренс Кроуфорд: «Топурия и близко не дотягивает до уровня Макгрегора. Даже не сравнивайте его с Конором»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: ESPN
logoАлександр Усик
logoСауль Альварес
logoТеренс Кроуфорд
logoбокс
