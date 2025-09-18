Теренс Кроуфорд возглавил рейтинг P4P по версии ESPN

Теренс Кроуфорд вышел на первое место списка P4P по версии ESPN.

Кроуфорд сместил с первого места абсолютного чемпиона супертяжелого веса Александра Усика.

Топ-10 Р4Р по версии ESPN :

Теренс Кроуфорд (42-0, 31 КО) Александр Усик (24-0, 15 КО) Наоя Иноуэ (31-0, 27 КО) Дмитрий Бивол (24-1, 12 КО) Джесси Родригес (22-0, 15 КО) Артур Бетербиев (21-1, 20 КО) Шакур Стивенсон (24-0, 11 КО) Давид Бенавидес (30-0, 24 КО) Дзунто Накатани (31-0, 24 КО) Сауль Альварес (63-3-2, 39 КО

После победы над Саулем Альваресом Кроуфорд также возглавил рейтинг лучших боксеров вне зависимости от весовых категорий по версии журнала The Ring.

Теренс Кроуфорд: «Топурия и близко не дотягивает до уровня Макгрегора. Даже не сравнивайте его с Конором»