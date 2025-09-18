Теренс Кроуфорд возглавил рейтинг P4P по версии ESPN
Теренс Кроуфорд вышел на первое место списка P4P по версии ESPN.
Кроуфорд сместил с первого места абсолютного чемпиона супертяжелого веса Александра Усика.
Топ-10 Р4Р по версии ESPN:
Теренс Кроуфорд (42-0, 31 КО)
Александр Усик (24-0, 15 КО)
Наоя Иноуэ (31-0, 27 КО)
Дмитрий Бивол (24-1, 12 КО)
Джесси Родригес (22-0, 15 КО)
Артур Бетербиев (21-1, 20 КО)
Шакур Стивенсон (24-0, 11 КО)
Давид Бенавидес (30-0, 24 КО)
Дзунто Накатани (31-0, 24 КО)
Сауль Альварес (63-3-2, 39 КО
После победы над Саулем Альваресом Кроуфорд также возглавил рейтинг лучших боксеров вне зависимости от весовых категорий по версии журнала The Ring.
Теренс Кроуфорд: «Топурия и близко не дотягивает до уровня Макгрегора. Даже не сравнивайте его с Конором»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: ESPN
