Экс-бойца UFC и Pride Вандерлея Силву вырубили во время потасовки после его боя в Бразилии

Легенду MMA Силву нокаутировали во время потасовки после турнира в Бразилии.

Минувшей ночью в Сан-Пауло состоялся вечер бокса Spaten Fight Night 2, в рамках которого экс-чемпион Pride и член Зала славы UFC Вандерлей Силва провел бой с бывшим обладателем титулов WBO и WBA во втором полулегком весе Аселино Фрейтасом .

Судья прекратил поединок в четвертом раунде после очередного нарушения правил Вандерлеем. На ринге завязалась потасовка, в ходе которой один из членов команды Фрейтаса вырубил Силву одним ударом.

49-летний Силва ушел из MMA в сентябре 2018-го после двух поражений подряд в Bellator. На его счету 35 побед, 14 поражений и ничья.

